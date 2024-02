Wo die Linzer Kepler-Uni fächerübergreifende Forschung bündelt

Transformation (Wandel) und Interdisziplinarität (fächerübergreifende Forschung und Lehre): In der universitären Welt sind diese Begriffe derzeit im Trend – insbesondere in Linz. Zum einen bei der im Aufbau befindlichen Digital-Uni, die sich im Herbst den neuen Namen "Interdisciplinary Transformation University" (IT:U) gegeben hat, zum anderen im "Linz Institute for Transformative Change" (LIFT_C) der Johannes-Kepler-Uni (JKU), das Rektor Stefan Koch und Institutsleiter Thomas Gegenhuber