Am Montag, 12. Februar, jährt sich der Ausbruch der Februarkämpfe des Jahres 1934, die zum Verbot der Sozialdemokratie und zur Einzementierung der Ständestaat-Diktatur führten, zum 90. Mal. "Es war die endgültige Beseitigung der Demokratie in der Ersten Republik" sagte am Sonntag Bernd Dobesberger, der Bildungsvorsitzende der Landes-SP, bei der Gedenkveranstaltung in der Parteizentrale an der Linzer Landstraße.

"Nie wieder ist jetzt"

Hier – im ehemaligen Hotel Schiff – waren vor 90 Jahren die ersten Schüsse gefallen. Nach einer Kranzniederlegung im Innenhof stand der Vortrag "Nie wieder ist jetzt" der deutschen Politologin Nadja Meisterhans auf dem Programm. Sie versuchte, den Bogen zur Gegenwart zu spannen.

Die Demokratie sei "wieder in Gefahr", sagte Meisterhans. Das zeige sich beispielsweise im Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien und Bewegungen. Diese würden Umbrüche und Krisen für ihren Aufstieg nutzen. "Sie lösen keine Krisen, daran haben sie gar kein Interesse", sagte Meisterhans. "Sie beuten Krisen nur für ihre Zwecke aus."

"Das ist eine Politik der Angst und des Ressentiments", sagte Meisterhans. Und das sei – auch wenn man die Zeitabschnitte nicht direkt vergleichen könne – in der Zwischenkriegszeit ähnlich gewesen wie jetzt. "Wir sind in einer Phase der Umbrüche. Da gibt es Verlierer und Menschen, die Angst haben."

"Als demokratische Bürgerinnen und Bürger sind wir aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen" und dem entgegenzuwirken, sagte Meisterhans, die auch einige Zeit an der Linzer Kepler-Uni (JKU) gelehrt hat. "Wir müssen uns für eine wehrhafte Demokratie einsetzen. Wenn wir es nicht tun, ist der Abgrund wahrscheinlich."

Wohin führt ein Abbröckeln der Demokratie? Aus Meisterhans’ Sicht zunächst zu Modellen einer "illiberalen Demokratie" wie beispielsweise in Ungarn unter Viktor Orban, in denen Kontrollmechanismen wie unabhängige Medien oder eine unabhängige Justiz, zivilgesellschaftliches Engagement sowie demokratische Elemente abseits von Wahlen (z. B. Mitbestimmung in Universitäten, Schulen, Betrieben) zurückgedrängt und abgeschafft würden. Das sei "eine Führerdemokratie" und in Wahrheit "das Ende der Demokratie", sagte Meisterhans.

Wegen einer Erkrankung nicht an der Gedenkveranstaltung teilnehmen konnte am Sonntag SP-Landesparteichef Michael Lindner. Er hätte laut Ankündigung über das aktuelle Demokratiepaket der Landes-SP gesprochen.

Babler am Montag in Steyr

Heute, Montag, gibt es weitere Gedenkveranstaltungen zum 12. Februar 1934: In Steyr ist SP-Chef Andreas Babler um 15.30 Uhr Hauptredner bei der Gedenkveranstaltung im Stadtteil Ennsleite, bevor er zum Wiener Februargedenken in den Goethehof in Kaisermühlen (18 Uhr) weiterreist. Am Stadtfriedhof St. Martin in Traun findet um 17 Uhr ein Fackelzug statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Staudinger Leitender Redakteur, stv. Ressortleitung Politik Markus Staudinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.