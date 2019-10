4300 Spitalsbetten, 1370 dazu an weiteren zwei Standorten und im Endausbau in drei Jahren noch einmal 5000 Betten dazu. Das ist nur eine der Kennzahlen, die da größte Krankenhaus der Welt, das West China Hospital (WCH) in Chengdu beschreibt. Zum Vergleich: In ganz Österreich gib es insgesamt 7800 Spitalsbetten. Das WCH gilt in China als eines der Top-Krankenhäuser und schneidet bei Rankings sowohl was Behandlung, als auch Lehre angeht, sehr gut ab.