Landtagswahlen in Oberösterreich sind selten, weil sie nur alle sechs Jahre stattfinden. Kein anderes Bundesland hat so eine lange Legislaturperiode. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit. Oberösterreich ist gemeinsam mit Niederösterreich die letzte Bastion des Proporzes. Das ist jenes System, das jeder Partei, die eine bestimmte Stärke erreicht (in Oberösterreich liegt der Richtwert bei rund neun Prozent), automatisch einen Sitz in der Landesregierung garantiert.