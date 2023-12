Thomas Stelzer: "Da wird fast Unmenschliches erwartet"

OÖNachrichten: Am Sonntag ist Silvester, wie werden Sie feiern? Thomas Stelzer: Wie üblich mit Freunden und Familie, das alte Jahr Revue passieren lassen und uns auf das neue freuen. Stichwort Revue passieren lassen: Bischof Scheuer nannte in unserem Weihnachtsinterview 2023 ein gezeichnetes Jahr. Sehen Sie das auch so? Es war sicher ein schwieriges Jahr, nachdem wir schon einige sehr fordernde hinter uns hatten. Trotzdem glaube ich, dass wir mit viel Einsatz eine feste Basis sichern konnten.