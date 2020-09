Noch könne man nicht von einem exponentiellen Wachstum sprechen, aber die Zahlen seien viel zu hoch, erklärte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gestern in einer Aussendung. Die Zahl der aktiven Fälle lag mit Stand gestern Abend bei 8100, in Oberösterreich waren es 725 Fälle, gestern kamen 49 Neuinfektionen dazu. Der Reproduktionsfaktor (wie viele Personen werden durchschnittliche von einem Infizierten angesteckt) liegt bei 1,29.

Die Hauptursachen liegen dem Ministerium zufolge bei den vielen Infektionen von Reiserückkehrern und regionale Clusterbildungen mit den Schwerpunkten bei privaten Festen und Bars: "Und eine gewisse Sorglosigkeit, die sich bei einem kleinen Teil der Bevölkerung über den Sommer breit gemacht hat." Zusätzlich zu den mit heute verschärften Maßnahmen setzt man auf umfangreiche Tests. So seien zuletzt 100.000 Corona-Tests pro Woche durchgeführt worden: "Gezielt auch bei Personen ohne Symptome in Risikobereichen."

"Falsche Sicherheit"

Dies sei eine "obskure Teststrategie", die zu einem "Labortsunami" führe, hatten am Freitag sechs namhafte Experten in einer Pressekonferenz in Linz kritisiert. Sie sprachen sich dafür aus, die Ärzte stärker in die Frage einzubinden, wer getestet werde, nicht wahllos Screenig-Tests durchzuführen und das Corona-Virus als Teil des Infektionsgeschehens zu akzeptieren – die OÖN berichteten.

Im Gesundheitsministerium hat man für diese Kritik wenig Verständnis, zumal man im ständigen Kontakt mit einer Vielzahl von Experten stünde. "Mehr Austausch ist kaum möglich", so eine Sprecherin auf OÖN-Anfrage. Oberösterreichs Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP) sieht in der am Freitag geäußerten Kritik einen "wichtigen Diskussionsbeitrag". Denn: "Tests sind eine knappe Ressource, die bestmöglich eingesetzt werden muss. Da ist es legitim zu überlegen, ob man nicht enger fassen muss, wer getestet wird." So wie das Gesundheitssystem dürfte auch das System der Testungen nicht überfordert werden. Werde zuviel und zu wahllos getestet, steige auch die Gefahr, dass sich die Menschen in falscher Sicherheit wiegen, so Haberlander: "Unreflektiertes Screening ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss."

In Oberösterreich halte man sich aber nach wie vor an die Vorgaben des Bundes, die regeln, wer getestet wird. Entscheidend sei ohnehin, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht explodiere, so Haberlander: "Und dazu muss sich jeder an die Vorgaben halten, so hart das auch ist."

Die heute in Kraft getretenen Maßnahmen werden dazu ihren Beitrag leisten, ist Anschober überzeugt: "Und ich merke, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, mitzumachen, wieder stark steigt." Wichtig sei, dass man nun wirksame Maßnahmen gegen private Feiern und Bars habe.

Kurz-Kritik an Anschober

Strengere Regeln hätte er gerne schon früher – mit Ende des Sommers – gehabt, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) am Wochenende in einem Interview: "Es ist aber nicht meine alleinige Entscheidung." Diese verhaltene, aber unmissverständliche Kritik am Koalitionspartner beantwortete Anschober in seiner Aussendung gestern ebenso zurückhaltend, aber eindeutig: "Maßnahmen und Verordnungen in der Bundesregung werden immer einvernehmlich erarbeitet und beschlossen."

