Mit schweren Plagiats-Vorwürfen ist eine Kulturwissenschafterin konfrontiert, die an der Linzer Johannes-Kepler-Universität (JKU) in der Lehre tätig war. Sie soll unter anderem in ihrer Habilitationsschrift Passagen aus Wikipedia kopiert haben. Die Uni hat sich von der langjährigen wissenschaftlichen Mitarbeiterin getrennt. Die Betroffene hat ihre Habilitationsschrift mittlerweile zurückgezogen, ist aber auch gegen die Universität vor das Arbeitsgericht gezogen.