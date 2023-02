Quereinsteiger in den Schulen: "Wir machen keine Schnellsiederkurse"

Dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) um Österreichs Lehrer werben möchte, werde man "sehr genau prüfen", kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (VP) am Dienstag an. Österreich habe einen anderen Zugang gefunden: Quereinsteiger. 1220 von ihnen haben sich mit Stand Dienstag für einen Lehrberuf beworben, die meisten von ihnen in Wien, der Steiermark und Oberösterreich.