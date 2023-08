Pflege: Schon 152 Stützkräfte in den Heimen

Im Rahmen der oberösterreichischen Fachkräftestrategie für die Pflege wurde auch eine neue Berufsgruppe geschaffen: die sogenannten Stützkräfte, die das Pflegepersonal in den Einrichtungen entlasten sollen. Seit Jahresbeginn ist es möglich, diese Kräfte aufzunehmen. Mittlerweile sind in Oberösterreichs Altenheimen bereits 152 Stützkräfte im Einsatz, so das Ergebnis einer Erhebung des Sozialressorts von Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP).