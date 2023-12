ÖVP kann in Oberösterreich den ersten Platz vor der FPÖ halten

Landeshauptmann Thomas Stelzer verlor an Vertrauen in der Bevölkerung.

Wären am Sonntag Landtagswahlen, würde Oberösterreichs VP 31 bis 35 Prozent erreichen. Das geht aus der jüngsten Umfragewelle des Politikbarometers des Marktforschungsinstituts Spectra, erstellt in Kooperation mit den OÖNachrichten, hervor. Damit liegt die Landes-VP zwar deutlich unter dem Ergebnis, das sie bei der Landtagswahl im September 2021 erzielt hat (37,6 Prozent) – aber in etwa auf dem Niveau, auf dem sich die Landeshauptmann-Partei in den vorangegangenen beiden Umfragewellen des