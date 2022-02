Oberösterreichs Parteifinanzen noch in der "Blackbox"

Insgesamt 24,4 Millionen Euro an staatlicher Partei- und Klubförderung sind im Jahr 2020 an die vier oberösterreichischen Landtagsparteien geflossen, am meisten an die ÖVP, dahinter folgten FPÖ, SPÖ und Grüne. Das geht aus dem aktuellen Förderbericht des Landes hervor. Dazu kommen Förderungen für parteinahe Organisationen wie Bildungsakademien, Denkfabriken, Junioren- oder Seniorenorganisationen.