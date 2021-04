Etwas mehr als 400.000 Impfungen gegen Covid-19 sind in Oberösterreich seit Jahresbeginn verabreicht worden, rund 300.000 Personen erhielten dabei eine oder bereits beide Teilimpfungen. Kommende Woche soll das Impftempo nun erstmals spürbar erhöht und großflächig geimpft werden. 65.000 Stiche sind geplant (bisherige Bestmarke: 52.000 in der Vorwoche). „Das ist der absolut höchste Wert in einer Woche“, sagt Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP). Dadurch werde auch das Ziel,