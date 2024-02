Niedrige AHS-Quote? "Wir sehen schon Bedarf an Zusatzplätzen"

Das Bundesschulzentrum in Bad Leonfelden beherbergt derzeit die Höhere Lehranstalt für Tourismus sowie ein Oberstufenrealgymnasium (BORG).

Mit 29 Prozent ist die AHS-Quote – also der Anteil jener Volksschüler, die nach der Volksschule auf ein Gymnasium gehen – in Oberösterreich deutlich niedriger als im Bundesschnitt (37,3 Prozent). Die OÖN berichteten diese Woche. Die für Bildungsagenden zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) und die Bildungsdirektion Oberösterreich haben damit kein Problem und sehen das gelassen. In Oberösterreich gebe es eben "eine hohe Akzeptanz der Mittelschulen" (früher: