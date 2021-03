Heute ist der große Tag der Neos-Kandidatenwahl. Bei einer Mitglieder-Versammlung in Linz werden die Listen für die Landtagswahl fixiert. Ebenfalls fixiert werden sollten heute die Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Linz. Doch aus der Linzer Liste wird vorerst nichts. Denn der Bundesvorstand der Neos hat gestern Lorenz Potocnik, den Linzer Spitzenkandidaten in spe, aus der Partei ausgeschlossen. Das bestätigten führende Mitglieder der Landespartei gestern Abend den OÖNachrichten.