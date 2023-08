Neos-Landeschef Felix Eypeltauer und der "Kampf zwischen Licht und Dunkel"

OÖNachrichten: Wie zufrieden sind Sie mit den ersten beiden Jahren der Neos im Landtag? Felix Eypeltauer: Ich bin extrem zufrieden, wir haben vieles aufgebaut, das uns jetzt als Fundament dienen kann. Wir haben eine Schar an Mitstreiterinnen und Mitstreitern, mit denen wir viel erreichen werden. Ich bin stolz auf das, was uns von null weg gelungen ist. Aber es ist schon zäh, oder? Ich erinnere mich an unser Sommergespräch vor einem Jahr, als Sie mehr Demokratisierung für den Landtag gefordert