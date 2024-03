Naturschutzgesetz: Landes-Umweltanwalt warnt vor "irreversiblen Schäden"

Oberösterreichs Naturschutzgesetz ist ein Fall für den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Wie die OÖN am Montag exklusiv berichteten, zweifelt das Landesverwaltungsgericht (LVwG) stark an der Verfassungskonformität eines Paragrafen und hat sich an den VfgH gewandt. Konkret geht es um die aufschiebende Wirkung bei Beschwerden von Umweltanwalt oder Naturschutzorganisationen gegen Bescheide.