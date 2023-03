Mobile Pflege: Das Ende der "Zettelwirtschaft"

Wann das Zimmer gelüftet, zusammengeräumt und Kleidung in den Schrank geräumt wurde: Das mussten Pflegekräfte in Altenheimen festhalten, zumindest bis Anfang des Jahres. Mit der neuen Heimverordnung wird die Dokumentationspflicht nun stark reduziert, selbiges soll auch in der mobilen Pflege passieren. Zum Vergleich: In den Pflegeheimen Oberösterreichs werden 11.000 Menschen stationär betreut, in der mobilen Pflege sind es 40.000.