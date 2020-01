Linzer Swap für Richter "ungültig": Aufatmen nach Zwischenurteil

Bei Gericht sei es wie in der Kunst, man müsse "manchmal einen Schritt zurücktreten, um das Gesamtbild zu sehen". Und nach entsprechender Durchsicht des gesamten Akts habe er festgestellt, "dass ich nicht den geringsten Zweifel daran habe, dass dieses Geschäft ungültig ist": Mit dieser fast philosophischen Begründung lieferte Richter Andreas Pablik am Handelsgericht gestern einen Paukenschlag im Zivilprozess der Stadt Linz gegen die Bawag um den verlustreichen Swap 4175.

Seit 2013 prozessieren die Streitparteien um die Frage, ob die Franken-Zinswette 2007 rechtsgültig abgeschlossen wurde. Die Bank will von Linz rund 500 Millionen Euro. Die Stadt hatte im vorigen April ein Zwischenurteil beantragt, das sich durch einen mittlerweile abgewiesenen Befangenheitsantrag der Bawag verzögerte.

Gestern ließ sich Pablik durch weitere Anträge nicht mehr stoppen: In einer rund eineinhalbstündigen Begründung führte er aus, dass er zwar kein grundsätzliches Verbot eines Abschlusses derart risikoreicher Geschäfte sehe, es jedoch laut Statut der Stadt eines Gemeinderatsbeschlusses bedurft hätte, und zwar "ausdrücklich" für den Swap 4175, der "kein Darlehen und auch keine Option" sei.

Jener Gemeinderatsbeschluss aus 2004, den die Bawag nachträglich eingefordert und auch im Prozess als Legitimation für die Gültigkeit vorgebracht hatte, sei nicht ausreichend. Einerseits, weil nur allgemein die "Optimierung des Fremdwährungsportfolios" eingefordert werde, andererseits, weil "der Gemeinderat nicht einzelnen Personen oder Organen die Wahrnehmung seiner Befugnisse delegieren kann", so Pablik. Es gehe um "hochgradig politische und rechtspolitische Fragen mit demokratiepolitischer Dimension", maß der Richter seiner Entscheidung hohe Bedeutung zu und erklärte damit auch das Abgehen von seinem früheren Standpunkt, wonach er eher von einer Gültigkeit des Geschäfts ausgehe: "Gewählte Vertreter können ihre Entscheidungen nicht auslagern, das ist ausgeschlossen und unzulässig." Genauso wie "wenn ich sage, alle, die etwas mit dem Swap zu tun haben, sperre ich jetzt einmal ein, das kann ich auch nicht", zog er einen drastischen Vergleich.

Der damalige Linzer Finanzdirektor Werner Penn hatte mit der Bawag den Swap abgeschlossen, Ex-Bürgermeister Franz Dobusch will erst Jahre später, als der Swap ins Minus drehte, von dem Geschäft samt Risiken erfahren haben. Ein Rahmenvertrag, in dem Penn bzw. die Finanz- und Vermögensverwaltung der Stadt (FVV) von Dobusch zum Abschluss bevollmächtigt werden, ist für Richter Pablik ebenfalls "ungültig". Nicht gelten lässt er Argumente, wonach die Bringschuld für den korrekten Abschluss bei der Stadt liege: Sein Urteil sei "nicht unbillig", denn die Bawag "war ja nicht Sklave der Stadt Linz" und hätte "die notwendige juristische Kompetenz gehabt", alle rechtlichen Erfordernisse zu klären. Schadenersatzrechtliche Fragen müssten gesondert geklärt werden.

OÖN-TV Talk zum Urteil im Linzer Swap-Prozess Der Ressortleiter der Politikredaktion Wolfgang Braun erläutert im OÖN-TV Talk welche Bedeutung das richterliche Urteil im Linzer Swap Prozess hat.

Nun Oberlandesgericht am Zug

Die Bawag meldete Berufung an, das Urteil ist nicht rechtskräftig. In nächster Instanz ist das Oberlandesgericht Wien zuständig. Am Handelsgericht könnte der Prozess um Schadenersatzansprüche dennoch fortgesetzt werden. Pablik räumte den Parteien eine Woche ein, um sich dazu zu äußern. Lukas Aigner vom Linzer Anwaltsteam sprach von einem "Meilenstein", auch wenn man "noch nicht sagen kann, dass die Stadt sicher nichts zahlen wird müssen". Nun müsse die Bawag etwaige "Kosten aber erst einmal nachweisen, das hat sie bisher verabsäumt".

