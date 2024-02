Landtag: Rechtsextremismus-Experte nicht erwünscht

Am Donnerstag tagte der Unterausschuss "Extremismus" im Landtag. Debattenstoff gibt es genug – man denke allein an das Identitärenzentrum in Steyregg. Bei der Sitzung im November hatte man vereinbart, auch diesmal Fachleute in den Ausschuss zu laden: nämlich Barbara Glück, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, sowie einen Experten des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands (DÖW), das im Auftrag der Bundesregierung derzeit einen Rechtsextremismus-Bericht erstellt.