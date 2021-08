Landes-FP will Flüchtlinge direkt an der Grenze zurückweisen

Um einen erneuten "faktischen Kontrollverlust" an den heimischen Grenzen zu verhindern, soll es "null illegale Migration" geben und Flüchtlinge direkt an der Grenze abgewiesen werden.

Rechtlich, so waren sich Haimbuchner und der blaue Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml in der Pressekonferenz einig, werde damit nicht gegen Paragraf 3 der Menschenrechtskonvention verstoßen. Denn Österreich sei umgeben von sicheren Drittstaaten, in die Migranten zurückgewiesen werden könnten. Im Nahen Osten sollten langfristig Asylzentren etabliert werden. Der "wichtigste Schlüssel", damit Drittstaaten ihren Verpflichtungen nachkommen, seien drohende Wirtschaftssanktionen, waren sich die FPÖ-Politiker einig.

Zur "Wahrung der nationalen Sicherheit" sowie der "Ruhe und Ordnung" sollen straffällige Migranten, die nicht abgeschoben werden können, in Anhalte-Zentren festgesetzt werden. Das gilt für jene, die rechtskräftig entweder wegen eines mit zehn Jahren Haft, zweimal wegen eines mit fünf Jahren Haft oder viermal wegen eines mit einem Jahr bedrohten Verbrechens verurteilt wurden und ein rechtskräftiges Aufenthaltsverbot für Österreich besitzen, erläuterte Haimbuchner das blaue Modell. Eine Sicherungshaft, wie von der ÖVP ins Spiel gebracht, ist für Haimbuchner "rechtlich nicht haltbar". Die Beschränkung der Freiheitsrechte der Bürger sieht er problematisch. Man brauche "nicht viel Fantasie, auf welche Ideen der Staat" noch kommen könne, glaubte er. Konkret nannte er unbequeme Bürger wie etwa Teilnehmer von Corona-Kundgebungen.

Raml sieht die blauen Maßnahmen gegen eine neue Flüchtlingswelle als "Akt des Selbsthilferechts" der Österreicher, nachdem die EU es nicht schaffe, die Außengrenzen zu sichern. Haimbuchner rechtfertigte das Nein seiner Partei zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan damit, dass "wir nichts damit zu tun haben, wir haben nichts zusammengehauen". Der Forderung der SP-Burgenland, Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) solle zurücktreten, schloss er sich nicht an. "Wir kämpfen dafür, dass es die türkis-grüne Bundesregierung nicht mehr gibt, dann muss ich nicht ständig den Rücktritt von Ministern fordern", meinte er.