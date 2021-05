Dass das Land Oberösterreich so einen Auftrag nicht regional, sondern an ein Unternehmen in Osteuropa vergibt, darüber wundert sich unter anderen Grünen-Abgeordnete Ulrike Schwarz, die bei der Landtagssitzung am Donnerstag in einer mündlichen Anfrage Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) damit konfrontierte. Schwarz pocht darauf, das Bestbieter- , nicht Billigstbieterprinzip anzuwenden und bei Auftragsvergaben "viel genauer hinzuschauen".