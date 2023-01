Kepler-Klinikum: Ein Streik als „Plan B“

Am Med-Campus des Kepler-Klinikums kehrt keine Ruhe ein.

„Es geht in Richtung Streik“, hatte Med-Campus-Betriebsratsvorsitzender Helmut Freudenthaler den OÖN die Stimmung schon nach den ersten Teil-Betriebsversammlungen im Herbst geschildert. Jetzt sind am Med-Campus des Linzer Kepler-Klinikums alle (nach Arbeitsbereichen gegliederten) Teilbetriebsversammlungen abgeschlossen – und an der Stimmung hat sich nichts geändert. Man werde die „Umsetzung von Entlastungsschritten durch den Dienstgeber für