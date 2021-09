Nicht nur das Verfehlen der Wahlziele am Sonntag beschäftigt die SPÖ Oberösterreich. Auch inhaltliche Unstimmigkeiten am Ende des Wahlkampfs kochen hoch. Zwei Welser Sozialdemokraten liegen sich in den Haaren – Arbeiterkammer-Präsident und ÖGB-Landeschef Johann Kalliauer (68) sowie Bundesfrauenvorsitzende und Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner (28).