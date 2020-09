Herwig Mahr (61) ist seit 2015 Klubobmann der FPÖ im oberösterreichischen Landtag. Im OÖN-Sommerinterview spricht er über blaue Kritik an den Corona-Maßnahmen, Chancen bei den Wahlen in Wien und in Oberösterreich. OÖNachrichten: Die FPÖ kritisiert die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung heftig, Herbert Kickl sprach von "türkis-grünem Corona-Wahnsinn". Verniedlicht die FPÖ die Pandemie? Herwig Mahr: Nein. Aber wir sind der Meinung, dass die Regierung anfangs zu spät reagiert hat,