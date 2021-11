Integrationsvereine brauchen mehr Deutsch-Fokus für Fördergeld

In der Altenbetreuung steht er dem von seiner roten Vorgängerin Birgit Gerstorfer angepeilten Anstellungsmodell pflegender Angehöriger skeptisch gegenüber und will es bei einem Pilotversuch für Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigung belassen.

Das Büro, in das Hattmannsdorfer am Mittwoch zu seiner Antrittspressekonferenz lud, hat er vom ausgeschiedenen FPÖ-Landesrat Wolfgang Klinger übernommen - bis auf "drei Dosen abgelaufene Limonade" sei es leer gewesen. Die Zuständigkeiten kommen weitgehend von Gerstorfer (Soziales) und dem Grünen Landesrat Stefan Kaineder (Integration), zudem hat Hattmannsdorfer Jugendagenden bekommen.

Im Wahlkampf hatte die ÖVP - mit dem Neo-Landesrat als Kampagnenmanager - auf eine harte Kante beim Thema Integration gesetzt. Man wolle prüfen, welche Landesförderungen man an Deutschkenntnisse knüpfen könne, so die Ansage. In seinem eigenen Bereich kann er sich vorstellen, dass "das Vermitteln der deutschen Sprache ein Gradmesser" für Integrationsförderungen sein werde - also beispielsweise Leistungen daran geknüpft werden, ob Vereine Deutschkurse anbieten. Welche Leistungen anderer Ressorts für eine Koppelung an den Sprachaspekt infrage kommen, wollte Hattmannsdorfer noch nicht beantworten, das werde man erst prüfen. Wichtig sei, dadurch einen Lenkungseffekt zu erzielen. "Förderungen im Pflege- oder Gesundheitsbereich sind dafür völlig ungeeignet", betonte er.

Pflege soll attraktiver werden

In der Pflege setzte er auf eine Attraktivierung des Berufs, denn bis 2025 werde man 1.600 Arbeitskräfte zusätzlich brauchen. Geld sei dabei nur ein Aspekt unter vielen, Hattmannsdorfer will vor allem an den Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen schrauben - etwa mit Stipendien, der Ausweitung der Pflegeausbildung an landwirtschaftlichen Fach- und an Bundesschulen, der Umsetzung des Lehrberufs Pflege sowie einer organisatorischen Entlastung der Beschäftigten von der Dokumentation bis zur Hauswirtschaft.

Ein Ausbau der mobilen Pflege und mehr Angebote für Tages- und Kurzzeitbetreuung sollen pflegende Angehörige entlasten. Einem Anstellungsmodell für diese Gruppe steht der neue Landesrat in der Altenpflege skeptisch gegenüber, das von seiner Vorgängerin begonnene Pilotprojekt für Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigungen will er aber weiterführen. Von 2022 bis 2025 sollen jedes Jahr 100 zusätzliche Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen werden. Zudem ist eine Demenzstrategie in Planung. Auf Bundesebene will Hattmannsdorfer Druck in Sachen Pflegereform machen.