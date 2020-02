Um dem Mangel an Pflegekräften entgegenzusteuern, hat die Bundesregierung Mitte Jänner den Schulversuch Pflege beschlossen. Nun ist klar, an welchen Standorten die neuen Pflegeschulen im September starten werden. Einer ist in Oberösterreich – an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Bad Ischl.