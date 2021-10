Die Bauernbund-Gremien tagen heute Nachmittag – zuerst Präsidium und Vorstand, dann folgt die Fraktionssitzung. Es geht um die Nachfolge an der Spitze der Landwirtschaftskammer, intensive Debatten werden erwartet. Wie berichtet, wechselt Präsidentin Michaela Langer-Weninger als Agrarreferentin in die Landesregierung. Seit diese von der Landes-VP angestoßene Rochade am Mittwoch bekannt wurde, herrscht hektisches Treiben im Bauernbund.