Haberlander: "Wir hätten besser sein können"

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) ist zuständig für Gesundheit und Bildung. Im Interview mit den OÖNachrichten spricht sie über Herausforderungen und Versäumnisse in der Corona-Krise.

OÖNachrichten: Im Land hatte man mit der Freikirche und St. Wolfgang zwei folgenschwere Cluster. In beiden Fällen dauerte es, bis Testen und Tracking in Gang kamen. Warum?

Christine Haberlander: Das Virus beschäftigt uns seit März, und wir lernen mit jeder Infektion dazu. Nach der ersten großen Welle hatten wir aber eine Phase, in der das System durchgeschnauft hat und in einem Standby-Modus war. Es wieder hochzufahren, war etwas schwieriger als gedacht und hätte schneller gehen sollen.

Hat man sich in falscher Sicherheit gewiegt?

Ja, aber gleichzeitig war es auch ein Durchschnaufen von allen im System, die sehr gefordert waren. Der Lockdown hat zu einem massiven Rückgang der Zahlen geführt. Darüber war man erleichtert, obwohl klar sein hätte müssen, dass die Zahlen wieder steigen werden und man Vorbereitungen treffen muss. Wir hätten besser sein können.

Wird genug getestet, und hat man dafür ausreichend Kapazitäten?

Die Machbarkeit der Forderung "testen, testen, testen" fordert uns tatsächlich sehr. Wir können in Oberösterreich mit den vorhandenen Laboren, den Testkits und Reagenzien ungefähr 1800 Personen pro Tag testen. Das heißt, bei all den Ankündigungen – von wem auch immer – muss man trotzdem schauen, was ist real überhaupt machbar. Wir sind von Amts wegen zuständig für die behördlich angeordneten Testungen bzw. für jene, die über 1450 hereinkommen. Wir brauchen auch Nachschub, die Testkapazität können wir jetzt etwa vier bis sechs Wochen aufrechterhalten. Wir sind an der Kapazitätsgrenze. Daher ist entscheidend, mit dieser Ressource effizient umzugehen und die richtigen Menschen zu testen. Es sind auch nur PCR-Tests behördlich zugelassen. Wir haben uns deshalb an die AGES gewandt, damit man uns die Screenings in Altenheimen etc. abnimmt. Meine Sorge ist außerdem, dass der Test die Menschen in falscher Sicherheit wiegt. Da hat man am Vormittag das negative Testergebnis und geht am Abend in das volle Nachtlokal. Das ist nicht Sinn der Sache. An die Grundregeln muss man sich ja trotzdem halten.

Die Verunsicherung bei den Menschen ist groß, Maßnahmen scheinen oft nicht nachvollziehbar. Schulen wurden zugesperrt, Hotels nicht. Wie kann man das erklären?

Jeder Cluster ist anders zu behandeln. Je besser das Kontaktmanagement funktioniert, umso erfolgreicher kann der Cluster stabilisiert werden. Wenn die Betroffenen nicht gut mit der Behörde zusammenarbeiten, es Verständigungsprobleme gibt oder Kinder beteiligt sind, lassen sich die Kontakte weniger gut nachvollziehen als etwa bei den Schlachtbetrieben. Dort konnte das genau definiert werden, und die Betroffenen wurden rasch abgesondert. Je unübersichtlicher die Gruppe ist, desto schwieriger ist es.

Es wurden aber Schulen geschlossen, in denen es keinen Fall gab. Hat man überreagiert?

Es war eine sehr harte Maßnahme, von der ich nicht möchte, dass sie im Herbst notwendig wird.

Wie lange wird die Maskenpflicht in Oberösterreich, die ja umfassender ist als in anderen Bundesländern, noch gelten?

Wir werden diese Woche wieder mit unseren Experten darüber beraten, da sich die Fallzahlen jetzt stabilisieren. Ich persönlich bin eine Befürworterin des Maskentragens, aber ich kann mir vorstellen, dass wir auf die Bundesvorgaben zurückgehen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium?

Gut, würde ich sagen. Es gibt natürlich Themen, wo wir unsere Wünsche haben oder umgekehrt etwas überraschend vom Ministerium publiziert wird. Aber der Umgang ist wertschätzend und offen. Man nimmt sich Zeit, einander zuzuhören.

Das Corona-Board, jenes Expertengremium, das die Landesregierung berät, ist rein männlich besetzt. Gibt es in Oberösterreich keine Expertinnen?

Doch, es gibt viele kompetente Frauen, mit denen ich mich austausche und berate. Das ist ein strukturelles Thema. Die abgebildeten Funktionen sind männlich besetzt. Wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen.

Was haben Sie für das Gesundheits- und Bildungsressort bisher aus der Krise gelernt?

Es hat sich gezeigt, dass es eine Grundversorgung im Gesundheitswesen braucht, auch für den Fall, der hoffentlich nie eintritt. Zudem müssen wir digitaler werden. Gleiches gilt im Bildungsbereich. Wir sollten aber auch darüber, was Bildung ist und welchen Wert sie hat, diskutieren. Es geht nicht nur um Frontalunterricht, sondern auch um das soziale Lernen im Austausch mit anderen. Gesamtgesellschaftlich haben wir noch einen langen Weg zu gehen. Die strengen Vorgaben während des Lockdowns haben funktioniert. Aber jetzt, wo die Regelungen aufgeweicht sind und der Baby-Elefant angeschossen ist, fällt es einigen schwer. Warum brauche ich eine Verordnung, um Abstand zu halten? Es macht mich sehr nachdenklich, dass es verloren gegangen scheint, füreinander Verantwortung zu übernehmen.

Fragebogen

Abschalten kann ich … bei Freunden und Familie.

Urlaub mache ich heuer … in Kärnten und in Wien.

Ich lese gerade … „Jenseits der Erwartungen“. (Richard Russo)

Im Herbst erwarte ich …ein Ansteigen der Infektionen, aber auch, dass wir gelernt haben, mit dem Virus zu leben.

Mein Lieblingsplatz in Oberösterreich ist … daheim in Enns.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at