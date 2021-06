Grüne Tour mit schweren Gegnern und leichten Fragen

Die Fußball-EM und einer der ersten lauen Sommerabende – es waren zwei schwere Gegner, gegen die Stefan Kaineder (Grüne) am Köglerhof in Gramastetten mit seiner Wirtshaustour "Wer entscheidet, was wir essen?" antrat. Vor drei Jahren startete Kaineder dieses Vortrags- und Diskussionsformat, Corona erlegte dem grünen Landessprecher eine Zwangspause auf. Nun, rechtzeitig zum Beginn des Wahlkampfes, ist man wieder unterwegs.