Gemeinde-Wahlen: 1041 Kandidaten wollen Bürgermeister werden

Am 26. September werden auch die Bürgermeister und Gemeinderäte in den nun 438 oberösterreichischen Gemeinden – wegen Zusammenlegungen um vier weniger als 2015 – gewählt. Seit 1997 werden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, als einzige politische Amtsträger im Land, in einer Direktwahl gekürt.