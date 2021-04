Die Klubs wurden am Dienstag über das positive Testergebnis des FP-Bezirksparteiobmanns von Braunau informiert. Weil es zuletzt keine Sitzungen gab, hat das keine Folgen für den Landtagsbetrieb – am Donnerstag stehen Ausschüsse auf dem Terminkalender. Schießl, der zuhause in Quarantäne ist, sagte zu den OÖN, dass er Symptome mittlerer Stärke verspüre. Bildergalerie: Corona macht auch vor Politikern nicht halt