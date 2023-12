Finanzausgleich im Land: Hälfte der Zusatzmillionen geht an Städte und Gemeinden

332 Millionen Euro pro Jahr: So viel Zusatzmittel fließen aufgrund des Finanzausgleichs und des darin enthaltenen Zukunftsfonds nach Oberösterreich. Offen war bis zuletzt, wie viel davon das Land erhält und wie viel die Städte und Gemeinden erhalten. Heute einigten sich Land Oberösterreich, Städtebund und Gemeindebund auf die Aufteilung der Zusatzmittel innerhalb Oberösterreichs. Demnach bekommen die Kommunen in etwa die Hälfte der zusätzlichen 332 Millionen Euro – also 166 Millionen