Experten über den Proporz: " 2023 schießt niemand mehr auf den anderen"

Innerhalb der Landesregierung bilden Freiheitliche, unter Manfred Haimbuchner, und Volkspartei, mit Thomas Stelzer an der Spitze, eine Koalition.

Alle Parteien waren schon für die Abschaffung des Proporzsystems, aber eben nie zur gleichen Zeit. Dagegen war man immer dann, wenn man gerade für sich einen Nachteil befürchtet habe. So beschreibt der Politologe Peter Filzmaier den vielleicht wichtigsten Grund, warum es mit Oberösterreich und Niederösterreich noch immer zwei Länder gibt, in denen Konzentrationsregierungen am Werk sind.