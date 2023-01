Doch nicht IDSA: Neues Kürzel für Linzer Digital-Uni?

Denn beim Akronym IDSA, das sich nach der Namensgebung im Juni 2022 im Ministerrat eingebürgert hat und das auch amtlich umgehend verwendet wurde, gibt es ein Problem: Die Verwechslungsgefahr mit dem (wissenschaftlich auch nicht unbekannten) "Institute of Technology and Sciences" (ISTA) in Klosterneuburg ist nicht von der Hand zu weisen. Was seitens des ISTA auch beanstandet worden sein soll (und was man im Juni 2022 auch schon hätte wissen können).