Digital-Uni: Gesetzesentwurf geht mit Änderungen auf Zielgerade

In der Begutachtungsphase erfuhr der Entwurf viel Kritik, insbesondere von anderen Universitäten. Am Mittwoch passierte der Gesetzesentwurf für den Dauerbetrieb der Linzer Digital-Uni IT:U den Ministerrat. „Wir haben die insgesamt 81 Stellungnahmen aus der Begutachtungsphase genauestens geprüft und in das neue Gesetz eingearbeitet“, sagt Wissenschaftsminister Martin Polaschek (VP).