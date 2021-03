Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung des Coronavirus zur Pandemie. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Uniklinikum, zieht im OÖN-Interview Bilanz. OÖNachrichten: So wie wir hier sitzen – Sie geimpft, wir frisch getestet, wir halten natürlich Abstand –, müssen wir da Angst vor einer Ansteckung haben? Bernd Lamprecht: Keine sehr große. Denn der Abstand ist ausreichend, und es ist ein aktueller Test vorliegend. Und