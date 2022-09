Gekürt wurde Lindner schon per Direktwahl, die allen oberösterreichischen Parteimitgliedern offen stand. Das Ergebnis wird Samstagmittag verkündet. Seine Rede wird hoch gesteckte Ziele ("Platz eins in Oberösterreich") und – wie bei Parteitagsreden üblich – markige Angriffe gegen die Konkurrenz enthalten. Mit 39 Jahren wird Lindner nun der 14. Parteichef der Landes-SP seit 1945 – und der fünfte allein in den letzten zehn Jahren. Zum Vergleich: Die Landes-VP kam mit nur fünf