Der Ladepark-Pionier reibt sich an E-Konzernen

Bei Eberstalzell an der Westautobahn kann die Zukunft der Elektromobilität besichtigt werden. Die beiden oberösterreichischen Unternehmer Gerhard Limberger und Johann Drack haben mit ihrer Pod-Bau GmbH dort nicht nur Oberösterreichs höchstes Holz-Hochhaus errichtet (es beherbergt ein ökologisches eee-Hotel), sondern in ihrem Ökopark neben Industrie- und Lagerhallen (in denen sie ihre Holzhaus-Module fertigen) auch Österreichs größten öffentlichen Ladepark für E-Automobile.