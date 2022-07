Was alle anderen Parteien der Volkspartei im Land vorwerfen – die Ausnutzung von politischer Dominanz –, existiert in der Landeshauptstadt Linz seit 1945, nur andersherum. An der SP führt in der Hauptstadt des Industriebundeslandes Nummer 1 kein Weg vorbei, Klaus Luger sitzt fest im Rathaus. Die Volkspartei versucht seit Jahrzehnten vergeblich, in Linz zwei Beine auf den Boden zu bekommen.