Auch nach der Landtagswahl 2021 bleibe er in Oberösterreich, das sei garantiert, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) im OÖNachrichten-Sommerinterview. OÖNachrichten: Konnten Sie in diesem Sommer Energie tanken? Manfred Haimbuchner: Ich tanke immer viel Energie zuhause in der Natur. Ich habe viel Zeit mit der Familie und bei der Gartenarbeit verbracht – Corona hin oder her. Der Garten wächst. Das Grüne zu kürzen, ist kein Problem für mich. Energie werden Sie