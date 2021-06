Null Neuinfektionen in Oberösterreich binnen 24 Stunden – das vermeldeten Gesundheits- und Innenministerium am Montagvormittag in ihrer täglichen Information über die Corona-Lage. Der Sonntag war der erste Tag seit 16. Juni, an dem es keinen neuen positiven Fall in Oberösterreich gab. Das Land Oberösterreich vermeldete aber sehr wohl zwei Neuinfektionen, was ebenfalls der niedrigste Wert seit 16. Juni ist.