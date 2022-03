Rund 70.000 Personen sind Stand Montag alleine in Oberösterreich in Corona-Quarantäne. 54.000 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das führt zu großen Personalausfällen in Betrieben, Schulen und Kindergärten. Darum stellt nun Landeshauptmann Stelzer die geltenden Quarantäneregeln in Österreich in Frage: „Die Quarantäneregeln gehören rasch an die aktuelle Situation und an das Infektionsgeschehen anpasst“, sagt Stelzer zu den OÖNachrichten.