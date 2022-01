Zwar habe sich die Situation mittlerweile etwas gebessert, Handlungsbedarf sieht SP-Gesundheitssprecher und Dritter Landtagspräsident Peter Binder noch immer. "Es wäre hoch an der Zeit, einen Testgipfel einzuberufen und alle Zuständigen und Anbieter an einen Tisch zu bekommen." Ein dichteres Netz an Abgabestellen sei ebenso notwendig wie die Garantie, ein PCR-Testergebnis nach 24 Stunden zu bekommen. Außerdem müsse man für den nächsten Ernstfall gerüstet sein. "Es gibt die Expertise, man muss