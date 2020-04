Rund 20 Prozent der Schüler erledigen ihre Schulaufgaben derzeit nur in sehr geringem Ausmaß oder gar nicht. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Schul-Barometer" (www.schul-barometer.net), die Stephan Huber von der Pädagogischen Hochschule in Zug mit 7100 Befragten in Österreich, Deutschland und der Schweiz durchgeführt hat.