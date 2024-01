Abgangsgemeinden im Land: Wie viele werden es heuer wirklich?

Unterstützung für die Gemeinden hatte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) am Donnerstag in den OÖN und zuvor bei regionalen VP-Neujahrsempfängen angekündigt. Zuvor, so Stelzer, müssten aber die Budgets aller Gemeinden auf dem Tisch liegen. Das wird frühestens im Februar der Fall sein. Aktuell steht bei 46 der 438 Gemeinden in Oberösterreich fest, dass sie keinen ausgeglichenen Haushalt schaffen. Zehn davon sind heuer neu dazugekommen. SP-Gemeindelandesrat Michael Lindner geht davon aus,