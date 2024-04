Im Vorjahr hatte Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (VP) das Vorhaben, dass der Zivildienst auch in zwei Etappen absolviert werden können soll, in den OÖNachrichten angekündigt. Jetzt ist die entsprechende Novelle des Zivildienstgesetzes fertig und geht heute, Montag, in Begutachtung.