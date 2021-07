Zeugen stören Straches Version vom Kampf für alle Privatkliniken

Ex-FP-Obmann Heinz-Christian Strache war am zweiten Tag in seinem Bestechungsprozess darum bemüht, das von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gezeichnete Bild von einem Gesetzeskauf durch Privatklinik-Betreiber Walter Grubmüller zu korrigieren. Für Oberstaatsanwältin Silvia Thaller gilt als erwiesen, dass Strache zunächst als Oppositionspolitiker und später als Vizekanzler "penibel darauf geachtet" habe, Grubmüllers Privatklinik Währing als Nutznießer in den "Prikraf" zu bringen.

Über diesen von den Sozialversicherungsträgern mit knapp 147 Millionen Euro gespeisten Fonds werden den anerkannten Privatspitälern medizinisch notwendige Leistungen direkt abgegolten.

In der Opposition habe die FPÖ die Aufnahme aller Privatkliniken in den Fonds gefordert. Bei den Koalitionsverhandlungen im Spätherbst 2017 habe man sich mit der ÖVP aus Kostengründen nur auf eine Erhöhung des Prikraf (um 14,7 Millionen Euro, Anm.) geeinigt, so Strache. Türkis habe die Öffnung für alle Kliniken strikt abgelehnt.

Dass Strache intensiv für Grubmüller interveniert hat, zeigte sich bei der Befragung von Wirtschaftskammer-Vizepräsident Matthias Krenn (FP). Als es im April 2019 darum ging, einen Direktverrechnungsvertrag für die Privatklinik Währing mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zu verhandeln, schrieb Strache an Krenn, damals ÖGK-Obmann, über Grubmüller: "Er ist ein sehr guter Freund von mir und sehr vermögend." Letzteres, so Strache gestern, sei ein Hinweis an Krenn gewesen, um den Unternehmer vielleicht "für die freiheitliche Wirtschaft" zu gewinnen.

Die Anklage sieht in den von Grubmüller bereits im Wahlkampf 2017 überwiesenen 10.000 Euro an die FPÖ eine Vorleistung für die Erledigung seines wirtschaftlich so wichtigen Anliegens. Auch eine (von Strache nicht angenommene) Einladung für eine Korfu-Reise im Mai 2019 sieht man in diesem Zusammenhang.

Mit dem Obmann des Fachverbands der Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer, Julian Hadschieff, war gestern jener Mann im Zeugenstand, dem Grubmüller vorwirft, seiner Klinik jahrelang die Mitgliedschaft beim Prikraf verwehrt zu haben. Hadschieff ist auch Chef der PremiQaMed, einer Uniqa-Tochter, die fünf Privatkliniken betreibt. Er bestätigte, Grubmüllers Anliegen lange gekannt und seine Zustimmung immer mit einer Aufstockung des Prikraf verknüpft zu haben. Was die Sozialversicherung jahrelang verweigert habe.

Hadschieff berichtete von einem Termin in Straches Büro, bei dem dieser Grubmüllers Klinik angesprochen habe. Nach seinem Vorschlag, dafür den Prikraf um jährlich 26,5 Millionen Euro aufzustocken, habe das Gesundheitsministerium, damals von Beate Hartinger-Klein (FP) geführt, 14,7 Millionen Euro angeboten.

Zur Frage von Richterin Claudia Moravec-Loidolt, ob es, wie von Strache eingangs behauptet, je um die Öffnung des Prikraf für alle Privatkliniken gegangen sei, sagte Hadschieff: "Ist mir nicht erinnerlich." Nach seiner Wahrnehmung sei es dem Ex-Vizekanzler vor allem um die Privatklinik in Währing gegangen. Am heutigen (planmäßig) vorletzten Prozesstag sind unter anderen Ex-Ministerin Hartinger-Klein und FP-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch im Zeugenstand.