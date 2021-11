WKStA: Zadic verlagert Aufsicht nach Innsbruck

Im Ibiza-Untersuchungsausschuss hat die damals schon ehemalige Korruptionsstaatsanwältin Christine Jilek mit ihrer Schilderung von "Störfeuern" gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Aufsehen erregt. Demnach sei die WKStA vor allem vom mittlerweile abgezogenen Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, als Aufsichtsbehörde regelrecht schikaniert worden. Jilek beklagte etwa eine überbordende Berichtspflicht, wegen derer man zum Verfassen von mehr als 100 teils "nicht notwendigen" Berichten gezwungen war. Was viel an Kapazitäten, die man fürs Ermitteln gebraucht hätte, gekostet habe.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat nun darauf reagiert. Wie deren Ressort am Montag bestätigte, wird ein Oberstaatsanwalt in Innsbruck künftig die von der WKStA geführten Verfahren im Ibiza-Komplex weisungsfrei beaufsichtigen und direkt an das Ministerium berichten. Die Regelung gilt damit auch für die Ermittlungen gegen Alt-Bundeskanzler Sebastian Kurz und neun weitere Beschuldigte in der VP-Inseratenaffäre.

Die vollständige Neuordnung der Fachaufsicht soll die Installation eines Bundesstaatsanwalts bringen. Ein laut "Kurier" erster Entwurf sieht als Voraussetzung für den Job eine Richteramtsausbildung mit Praxiserfahrung vor. Bestellt soll der Bundesstaatsanwalt (für zwölf Jahre) vom Bundespräsidenten auf Vorschlag eines Expertengremiums werden. Dem Nationalrat wird ein Kontrollrecht nach abgeschlossenen Verfahren eingeräumt.

Kronzeugenregelung

Bereits am Ende einer mehrfach als zu kurz kritisierten Begutachtung ist die Verlängerung der Kronzeugenregelung um weitere sieben Jahre. Die bisherige Regelung, die Tatbeteiligten bei entsprechendem Beitrag zur Aufklärung die eigene Anklage ersparen kann, läuft mit Jahreswechsel aus.

Eine kritische Anmerkung zum Entwurf gab es von der Präsidentin des Grazer Landesgerichts, Caroline List. Dass der Kronzeugenstatus künftig nicht nur beim Staatsanwalt, sondern auch bei der Kriminalpolizei beantragt werden könne, vergrößere "die Gefahr behördlicher Indiskretion", sagte List.

Anders die Präsidentin des OLG Wien, Katharina Lehmayer: Die Erweiterung auf die Kripo erleichtere den Kronzeugen die Kontaktaufnahme. Die WKStA begrüßt die Verlängerung der Kronzeugenregelung, die seit 2016 genau 15 Mal zum Tragen gekommen ist.