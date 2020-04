"Das Virus ist erst drei Monate alt. Wir lernen ständig dazu", sagt Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) im Interview. Ob die Bürger im Sommer in die Gastgärten gehen können werden, ist ungewiss. OÖN: Der prozentuelle Anstieg bei den Infektionen ist in den mittleren einstelligen Bereich gesunken. Ein Hoffnungsschimmer? Anschober: Es ist erstmals ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Das Wachstum ist nicht mehr so dramatisch wie vor zwei Wochen. Das macht Mut, ist aber noch