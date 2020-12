OÖN: Ganz Österreich wartet auf die Corona-Regeln. Welche Öffnungsschritte sind möglich? Werner Kogler: Sie werden langsam und behutsam stattfinden. Die ersten Schritte werden in der Schule und im Handel passieren und möglicherweise bei Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistern. Wie wird die Öffnung der Schulen erfolgen? Die Schulen werden kommende Woche öffnen. Für viele Pflichtschüler ist das Distance Learning noch schwierig. Für die Oberstufe sind wir noch in Verhandlungen. Wie will